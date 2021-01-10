"Челси" разгромил клуб 4 дивизиона и вышел в 1/16 Кубка Англии
В Лондоне прошла встреча в рамках 1/32 финала Кубка Англии между "Челси" и "Моркэмом". Клуб АПЛ без труда победил команду второй лиги (4 по силе дивизион Англии) со счетом 4:0. Один из голов забил Тимо Вернер, который до этого не мог отличиться в 12 матчах подряд.
"Челси" - "Моркэм" 4:0 (2:0)
Голы: Маунт, 18 - 1:0, Вернер, 44 - 2:0, Хадсон-Одои, 49 - 3:0, Хавертц, 85 - 4:0
"Челси": Аррисабалага, Зума (Томори, 80), Аспиликуэта, Эмерсон, Рюдигер, Хавертц, Гилмор, Зиеш (Пулишич, 68), Маунт (Абрахам, 74), Хадсон-Одои (Анджорин, 80), Вернер (Жиру, 68).
"Моркэм": Хэлстид, Найт-Персиваль, Хендри (Гибсон, 62), Дэвис, Сонго`О, Уилдиг, Куни (Меллор, 62), Филлипс, Стоктон (Макалинден, 86), Карлос (Лайонс, 74), Слю (О`Салливан, 62).
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