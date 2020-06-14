"Челси" разгромил КПР в товарищеском матче, забив 7 голов сопернику

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"Челси" разгромил КПР в товарищеском матче, забив 7 голов сопернику

"Челси" обыграл клуб чемпионшипа КПР в товарищеском матче. Встреча проходила на "Стэмфорд Бридж".

Игра завершилась в пользу "синих" со счетом 7:1.

В составе "Челси" дублями отметились Рубен Лофтус-Чик и Билли Гилмор, также точными ударами отличились Мэйсон Маунт, Оливье Жиру и Виллиан.

21 июня "Челси" сыграет с "Астон Виллой".

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