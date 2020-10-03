"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" благодаря дублю Жоржиньо

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"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" благодаря дублю Жоржиньо

В рамках 4-го тура английской Премьер-лиги "Челси" дома разгромно победил "Кристал Пэлас".

"Синие" выиграли со счётом 4:0 благодаря голам Бена Чилуэлла и Курта Зума, а также дублю Жоржиньо с пенальти.

"Челси" – "Кристал Пэлас" - 4:0

Голы: 1:0 – 50 Чилуэлл, 2:0 – 66 Зума, 3:0 – 78, пенальти Жоржиньо, 4:0 – 82, пенальти Жоржиньо.

"Челси": Менди, Чилуэлл, Зума, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Жоржиньо, Хавертц, Канте (Ковачич, 83), Хадсон-Одои (Пулишич, 83), Абрахам, Вернер.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Сако, Митчелл, Куяте, Таунсенд, Эзе, Макартур (Ридевалд, 72), Маккарти (Миливоевич, 67), Заа, Айю.

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