"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" и другие результаты 1-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Челси"
Представляем результаты матчей 1-го тура АПЛ.
"Челси" - "Кристал Пэлас" 3:0
Голы: Алонсо, 27 - 1:0, Пулишич, 40 - 2:0, Чалоба, 58 - 3:0
"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Рюдигер, Кристенсен, Чалоба, Алонсо (Эмерсон, 86), Ковачич, Жоржиньо, Пулишич (Хавертц, 82), Маунт, Вернер.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Куяте, Гехи, Митчелл, Шлупп (Андерсен, 57), Макартур, Ридевалд (Рак-Сакьи, 77), Айю, Заа, Матета (Бентеке, 57).
"Бернли" - "Брайтон" 1:2
Голы: Тарковски, 2 - 1:0, Мопе, 73 - 1:1, Мак Аллистер, 78 - 1:2
"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Корк (Выдра, 85), Вествуд, Вуд, Родригес (Барнс, 70), Макнил (Браунхилл, 79).
"Брайтон": Санчес, Уэбстер, Даффи, Данк, Марч, Гросс, Биссума, Мвепу (Лаллана, 46), Мопе, Альсате (Модер, 72), Троссард (Мак Аллистер, 76).
"Эвертон" - "Саутгемптон" 3:1
Голы: Армстронг, 22 - 0:1, Ришарлисон, 47 - 1:1, Дукуре, 76 - 2:1, Кэлверт-Льюин, 81 - 3:1
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Динь, Таунсенд (Ивоби, 70), Аллан, Дукуре, Грэй (Мина, 83), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Гордон, 89).
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Стивенс, Салису, Перро (Редмонд, 83), Дженепо, Ромеу (Диалло, 80), Уорд-Проуз, Уолкотт (Телла, 80), Армстронг, Адамс.
"Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Варди, 41 - 1:0
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Сумаре, 62), Барнс (Ихеаначо, 72), Варди, Перес (Вестергор, 62).
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Хувер, Коуди, Саисс, Килмен (Фабиу Силва, 90), Марсал, Моутинью (Дендонкер, 66), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкау (Гиббс-Уайт, 86).
"Уотфорд" - "Астон Вилла" 3:2
Голы: Деннис, 10 - 1:0, Сарр, 42 - 2:0, Эрнандес, 67 - 3:0, Макгинн, 70 - 3:1, Ингз (пен), 90 - 3:2
"Уотфорд": Бахманн, Кэткарт, Кабаселе, Трост-Эконг, Мазина, Сема, Клеверли (Дини, 79), Куцка (Гослинг, 69), Этебо, Сарр, Деннис (Эрнандес, 66).
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт (Рэмзи, 46), Янг, Макгинн, Эль-Гази (Бэйли, 60), Буэндиа (Траоре, 72), Накамба, Кэш, Ингз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18