"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
В матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде разгромил "Кристал Пэлас со счетом 4:1. Победу "аристократам" принесли дубль Кристиана Пулишича, а также голы Кая Хавертца и Курта Зума. В составе "орлов" отличился Кристиан Бентеке.
"Челси", набрав 54 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и вновь вошел в зону Лиги Чемпионов. "Кристал Пэлас" с 38 очками остался на 13-й позиции.
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:4 (0:3)
Голы: Хавертц, 8 - 0:1, Пулишич, 10 - 0:2, Зума, 30 - 0:3, Бентеке, 63 - 1:3, Пулишич, 78 - 1:4
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд (Маккарти, 59), Эзе (Шлупп, 59), Куяте, Миливоевич, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 76).
"Челси": Менди, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо (Канте, 61), Пулишич, Хавертц, Хадсон-Одои (Джеймс, 76), Ковачич (Зиеш, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18