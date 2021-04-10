"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде разгромил "Кристал Пэлас со счетом 4:1. Победу "аристократам" принесли дубль Кристиана Пулишича, а также голы Кая Хавертца и Курта Зума. В составе "орлов" отличился Кристиан Бентеке.

"Челси", набрав 54 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и вновь вошел в зону Лиги Чемпионов. "Кристал Пэлас" с 38 очками остался на 13-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:4 (0:3)

Голы: Хавертц, 8 - 0:1, Пулишич, 10 - 0:2, Зума, 30 - 0:3, Бентеке, 63 - 1:3, Пулишич, 78 - 1:4

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд (Маккарти, 59), Эзе (Шлупп, 59), Куяте, Миливоевич, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 76).

"Челси": Менди, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо (Канте, 61), Пулишич, Хавертц, Хадсон-Одои (Джеймс, 76), Ковачич (Зиеш, 83).

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