"Челси" разгромил "Лестер" и укрепил своё лидерство в АПЛ

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"Челси" разгромил "Лестер" и укрепил своё лидерство в АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги "Челси" на выезде крупно победил "Лестер" со счётом 3:0.

За "синих" забивали Антонио РюдигерНголо Канте и Кристиан Пулишич.

"Лестер" – "Челси" - 0:3

Голы: 0:1 – 14 Рюдигер, 0:2 – 28 Канте, 0:3 – 71 Пулишич.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Амарти, Сеюнджю, Кастань, Олбрайтон, Ндиди, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 75), Барнс (Мэддисон, 46), Варди, Лукман (Ихеаначо, 46).

"Челси": Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 77), Канте, Маунт (Зиеш, 63), Хаверц (Пулишич, 62), Хадсон-Одои.

"Челси" набрал 29 очков в 12 турах АПЛ и уверенно лидирует в лиге, а "Лестер" остался на 12-м месте с 15 баллами в активе.

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