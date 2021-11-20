"Челси" разгромил "Лестер" и укрепил своё лидерство в АПЛ
Фото твиттер АПЛ
В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги "Челси" на выезде крупно победил "Лестер" со счётом 3:0.
За "синих" забивали Антонио Рюдигер, Нголо Канте и Кристиан Пулишич.
"Лестер" – "Челси" - 0:3
Голы: 0:1 – 14 Рюдигер, 0:2 – 28 Канте, 0:3 – 71 Пулишич.
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Амарти, Сеюнджю, Кастань, Олбрайтон, Ндиди, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 75), Барнс (Мэддисон, 46), Варди, Лукман (Ихеаначо, 46).
"Челси": Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 77), Канте, Маунт (Зиеш, 63), Хаверц (Пулишич, 62), Хадсон-Одои.
"Челси" набрал 29 очков в 12 турах АПЛ и уверенно лидирует в лиге, а "Лестер" остался на 12-м месте с 15 баллами в активе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18