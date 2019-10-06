"Челси" разгромил "Саутгемптон" в матче АПЛ

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"Челси" разгромил "Саутгемптон" в матче АПЛ

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:1. Победу лондонскому клубу принесли голы Абрахама, Маунта, Канте и Батшуайи. В составе "святых" отличился Ингз.

Благодаря победе "Челси" вышел на пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Саутгемптон" остался на 16-й позиции.

"Саутгемптон" – "Челси" - 1:4 (1:3)
Голы: Абрахам, 17 - 0:1, Маунт, 24 - 0:2, Ингз, 30 - 1:2, Канте, 40 - 1:3, Батшуайи, 89 - 1:4

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Зума, Томори, Маунт (Ковачич, 80), Канте, Виллиан, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 80), Абрахам (Батшуайи, 84).

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