"Челси" разгромил "Сент-Патрикс" в товарищеском матче. Это первая победа Лэмпарда после назначения
"Челси" в товарищеском матче одержал крупную победу над "Сент-Патриксом" со счётом 4:0.
Голы в свой актив записали Мейсон Маунт, Эмерсон Палмери и Оливье Жиру (дубль).
Стоит отметить, что Фрэнк Лэмпард выиграл первый поединок после назначения на пост главного тренера "синих".
"Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Челси" (Англия) - 0:4
Голы: Маунт, 14 - 0:1, Эмерсон, 31 - 0:2, Жиру, 67 - 0:3, Жиру, 88 - 0:4.
"Челси" (1-й тайм): Кабальеро, Эмерсон, Давид Луис, Томори, Дзаппакоста, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Баркли, Батшуайи, Абрахам.
"Челси" (2-й тайм): Камминг, Алонсо, Зума, Кристенсен, Аспиликуэта, Бакайоко, Гилмор, Кенеди, Палмер, Педро, Жиру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16