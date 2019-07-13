"Челси" разгромил "Сент-Патрикс" в товарищеском матче. Это первая победа Лэмпарда после назначения

"Челси" в товарищеском матче одержал крупную победу над "Сент-Патриксом" со счётом 4:0.

Голы в свой актив записали Мейсон Маунт, Эмерсон Палмери и Оливье Жиру (дубль).

Стоит отметить, что Фрэнк Лэмпард выиграл первый поединок после назначения на пост главного тренера "синих".

"Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Челси" (Англия) - 0:4

Голы: Маунт, 14 - 0:1, Эмерсон, 31 - 0:2, Жиру, 67 - 0:3, Жиру, 88 - 0:4.

"Челси" (1-й тайм): Кабальеро, Эмерсон, Давид Луис, Томори, Дзаппакоста, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Баркли, Батшуайи, Абрахам.

"Челси" (2-й тайм): Камминг, Алонсо, Зума, Кристенсен, Аспиликуэта, Бакайоко, Гилмор, Кенеди, Палмер, Педро, Жиру.

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