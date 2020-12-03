Покер Жиру помог "Челси" разгромить "Севилью", ПСЖ добыл победу над "Манчестер Юнайтед"

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Покер Жиру помог "Челси" разгромить "Севилью", ПСЖ добыл победу над "Манчестер Юнайтед"

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Челси" отгрузил 4 гола "Севилье". В другом матче "Манчестер Юнайтед" проиграл ПСЖ.

"Севилья" - "Челси" 0:4

Голы: Жиру, 8 - 0:1, Жиру, 54 - 0:2, Жиру, 74 - 0:3, Жиру (пен), 83 - 0:4

"Севилья": Пастор, Серджи Гомес, Навас (Кунде, 59), Диего Карлос, Рекик, Оскар Родригес (Жордан, 60), Гудель, Васкес (Мунир, 66), Ракитич (Оливер Торрес, 75), Идрисси (Окампос, 60), Эн-Несири.

"Челси": Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Пулишич (Маунт, 67), Ковачич (Зиеш, 67), Хавертц (Канте, 67), Жоржиньо (Гилмор, 85), Хадсон-Одои, Жиру (Вернер, 84).  


"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ 1:3

Голы: Неймар, 6 - 0:1, Рэшфорд, 32 - 1:1, Маркиньос, 69 - 1:2, Неймар, 90 - 1:3

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака (Игало, 90), Линделеф, Теллес, Магуайр, Мактомини, Фред, Бруну Фернандеш, Кавани (ван де Бек, 79), Марсьяль (Гринвуд, 79), Рэшфорд (Погба, 74).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Керер, 78), Маркиньос, Диалло (Гуйе, 90), Кимпембе, Данилу Перейра, Паредес (Эррера, 65), Верратти (Рафинья, 78), Неймар, Кин (Баккер, 65), Мбаппе.

Удаление: Фред (70).

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