"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ
В 8-м туре АПЛ "Челси" уверенно разобрался с "Шеффилдом".
Таким образом, "синие" вышли на третье место. "Шеффилд" остался на последней позиции.
"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" 4:1
Голы: Макголдрик, 9 - 0:1, Абрахам, 23 - 1:1, Чилуэлл, 34 - 2:1, Тиаго Силва, 77 - 3:1, Вернер, 80 - 4:1
"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Тиаго Силва, Ковачич (Жоржиньо, 71), Маунт, Канте, Зиеш, Вернер (Жиру, 87), Абрахам.
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Лоу, Стивенс, Башем, Болдок, Ландстрем, Берге, Норвуд (Осборн, 62), Иган, Макголдрик, Брюстер (Макберни, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18