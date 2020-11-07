"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ

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"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ

В 8-м туре АПЛ "Челси" уверенно разобрался с "Шеффилдом".

Таким образом, "синие" вышли на третье место. "Шеффилд" остался на последней позиции.

"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" 4:1

Голы: Макголдрик, 9 - 0:1, Абрахам, 23 - 1:1, Чилуэлл, 34 - 2:1, Тиаго Силва, 77 - 3:1, Вернер, 80 - 4:1

"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Тиаго Силва, Ковачич (Жоржиньо, 71), Маунт, Канте, Зиеш, Вернер (Жиру, 87), Абрахам.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Лоу, Стивенс, Башем, Болдок, Ландстрем, Берге, Норвуд (Осборн, 62), Иган, Макголдрик, Брюстер (Макберни, 63).     

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