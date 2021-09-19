"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и возглавил АПЛ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде разгромил "Тоттенхэм" со счетом 3:0.

Победу "аристократам" принесли голы Тьяго Силвы, Нголо Канте и Антонио Рюдигера.

"Челси", набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с девятью очками остался на седьмой позиции.

"Тоттенхэм" Лондон – "Челси" Лондон - 0:3 (0:0)

Голы: Силва, 49 - 0:1, Канте, 57 - 0:2, Рюдигер, 90+2 - 0:3

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро (Санчес, 83), Регилон, Хейбьерг, Алли, Ло Чельсо (Хиль, 62), Ндомбеле (Скипп, 62), Сон Хын Мин, Кейн.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Канте, 46), Хавертц (Вернер, 70), Лукаку.

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