"Челси" разгромил "Уотфорд", "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Хаддерсфилдом"

В рамках 37-го тура АПЛ "Челси" уверенно разобрался с "Уотфордом". Таким образом, "синие" сместили "Тоттенхэм" с третьего места.

В другом матче "Манчестер Юнайтед" довольствовался ничьей с "Хаддерсфилдом". "МЮ" по-прежнему занимает шестое место в чемпионате и уже не имеет шансов на попадание в зону Лиги Чемпионов.

"Челси" - "Уотфорд" 3:0

Голы: Лофтус-Чик, 48 - 1:0, Давид Луиз, 51 - 2:0, Игуаин, 75 - 3:0

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Давид Луиз (Кэйхилл, 89), Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 10), Педро, Ковачич, Азар, Игуаин (Жиру, 79).

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Мариаппа, Фемения, Холебас, Чалоба (Клеверли, 67), Дукуре, Перейра, Хьюз, Деулофеу (Саксесс, 83), Дини (Грэй, 83).



"Хаддерсфилд" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Мактоминей, 8 - 0:1, Мбенза, 60 - 1:1

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм (Смит, 46), Шиндлер, Леве, Муй, Бакуна, Притчард, Хогг, Мбенза, Грант.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Линделеф (Диогу Далот, 83), Джонс, Янг, Погба, Матич (Эррера, 53), Мата, Мактоминей, Санчес (Чонг, 54), Рэшфорд.

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