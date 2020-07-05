"Челси" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче АПЛ

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"Челси" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче АПЛ

"Челси" обыграл "Уотфорд" в матче 33-го тура АПЛ.

"Челси" - "Уотфорд" - 3:0 (2:0)

Голы: Жиру, 28 - 1:0, Виллиан, 43 (пенальти) - 2:0, Баркли, 90+2 - 3:0

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Баркли, Канте (Гилмор, 78), Маунт (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Абрахам, 76), Жиру (Хадсон-Одои, 76), Пулишич.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Кико Фемения (Масина, 64), Кабаселе, Доусон, Капуэ (Уэлбек, 58), Чалоба, Дукуре, Хьюз, Дини (Клеверли, 64), Сарр (Перейра, 83).

"Синие" с 57 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Уотфорд" располагается на 17 позиции.

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