"Челси" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче АПЛ
"Челси" обыграл "Уотфорд" в матче 33-го тура АПЛ.
"Челси" - "Уотфорд" - 3:0 (2:0)
Голы: Жиру, 28 - 1:0, Виллиан, 43 (пенальти) - 2:0, Баркли, 90+2 - 3:0
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Баркли, Канте (Гилмор, 78), Маунт (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Абрахам, 76), Жиру (Хадсон-Одои, 76), Пулишич.
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Кико Фемения (Масина, 64), Кабаселе, Доусон, Капуэ (Уэлбек, 58), Чалоба, Дукуре, Хьюз, Дини (Клеверли, 64), Сарр (Перейра, 83).
"Синие" с 57 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Уотфорд" располагается на 17 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18