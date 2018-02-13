"Челси" разгромил "Вест Бромвич" на "Стэмфорд Бридж"

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"Челси" разгромил "Вест Бромвич" на "Стэмфорд Бридж"

Лондонский "Челси" после серии разгромных поражений встретился с худшей командой чемпионата "Вест Бромвичем". "Дрозды" в текущем сезоне неконкурентособны, поэтому фаворит должен был спокойно набирать три очка.

На первых минутах гости, у которых существуют большие проблемы в атаке, потеряли нападающего. "Хрустальному" Даниэлю Старриджу, дебютирующему в основе "Вест Бромвича", хватило четырех минут, чтобы получить очередную травму и покинуть поле. Вышедший на поле Родригес тут же несколько раз пробил по воротам, также неточным выстрелом отметился и Рондон. На этом гости успокоились, "Челси" постепенно завладел инициативой, которая затем воплотилась в момент Жиру и гол Азара. Француз откликнулся на передачу Азара и пробил по воротам, однако Фостер ногами отбил игровой снаряд. Эден Азар был удачливее, бельгиец накрутил защитника перед штрафной, сыграл в стенку с Жиру, а затем точно пробил в левый угол.

После забитого мяча хозяева отошли на свою половину поля и до перерыва события совершенно не форсировали, иногда просто катая мяч в центре поля. Такое ход игры не устраивал проигрывающий "Вест Бромвич", однако перехватить инициативу у гостей возможностей не было, Куртуа в первой половине игры "дрозды" не беспокоили.

Во втором тайме едва не привез гол в свои ворота Кристенсен,  датчанину навязал борьбу Рондон, Саломон отобрал уже в штрафной "Челси" и выстрелил в ближний угол – Куртуа перевел игровой снаряд на угловой. После стандарта Эванс пробил головой, но в створ не попал. "Аристократы" же на это ответили вторым голом, который снял все вопросы о победителе: снова прошла стенка, на этот раз Мозес отыграл с фланга в центр на Фабрегаса, а сам рванул в штрафную, Сеск сделал пас пяткой, мяч срикошетил от защитника и вернулся к Мозесу, который не оставил шансов Фостеру. На этом "Челси" не остановился, через пять минут Азар сместился с правого края в центр и пробил в ближний угол – вратарь даже не прыгнул.

Могли хозяева выиграть крупнее, вышедший на замену Мората хорошо пробивал с дальней дистанции - на этот раз Форстер свою команду выручил. Однако и без этого победили лондонцы уверенно, но вряд ли давление на Конте снизится. Совсем скоро "Челси" предстоит играть в Лиге чемпионов, удачное выступление в матче с "Барселоной" главная цель "аристократов" на данный момент. 

"Челси" – "Вест Бромвич" - 3:0

Гол: Азар, 25 – 1:0; Мозес, 65 – 2:0; Азар, 70 – 3:0.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэхилл, 74), Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Дзаппакоста, Педро (Виллиан, 80), Азар, Жиру (Мората, 61).

"Вест Бромвич":  Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Филлипс, Крыховяк, Брант (Бурк, 46), Барри (Якоб, 81), Гиббс, Рондон, Старридж (Родригес, 4).

Вячеслав Горбачев

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