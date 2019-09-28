"Челси" разобрался с "Брайтоном" и другие результаты 7-го тура АПЛ

Завершились ещё шесть матчей седьмого тура английской Премьер-лиги.

"Челси", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон" добыли домашние победы над "Брайтоном", "Саутгемптоном", "Норвичем" и "Уотфордом" соответственно, а в поединках "Астон Вилла" - "Бернли" и "Борнмут" - "Вест Хэм" были зафиксированы результативные ничьи.

"Астон Вилла" – "Бернли" - 2:2

Голы: 1:0 – 33 Эль-Гази, 1:1 – 68 Родригес, 2:1 – 79 Макгинн, 2:2 – 81 Вуд.

"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Мингз, Гильбер, Таргетт (Тэйлор, 62), Накамба, Хурихэйн, Грилиш, Макгинн, Эль-Гази (Трезеге, 70), Уэсли (Дэвис, 88).

"Бернли": Поуп, Питерс, Тарковски, Ми, Лоутон, Вествуд, Корк (Родригес, 46), Хендрик, Макнил, Вуд, Барнс (Брэйди, 83).



"Борнмут" – "Вест Хэм" - 2:2

Голы: 0:1 – 10 Ярмоленко, 1:1 – 17 Кинг, 2:1 – 46 Уилсон, 2:2 – 74 Крессуэлл.

"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Рико, Стэйси (Кук, 89), Аке, Биллинг (Фрэнсис, 89), Уилсон (Данджума, 77), Лерма, Соланке, Уилсон, Кинг.

"Вест Хэм": Фабиански (Роберто, 34), Диоп, Фредерикс, Огбонна, Крессуэлл, Форнальс (Лансини, 67), Фелипе Андерсон, Нобл (Уилшер, 75), Райс, Ярмоленко, Аллер.



"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 2:1

Голы: 1:0 – 24 Ндомбеле, 1:1 – 39 Ингз, 2:1 – 43 Кейн.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Орье, Уинкс (Ваньяма, 90), Сиссоко, Эриксен, Ндомбеле (Дайер, 78), Сон Хын Мин (Ламела, 64), Кейн.

"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Йосида, Беднарек, Вестергор (Армстронг, 79), Хейбьерг, Буфаль (Лонг, 88), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд, Ингз (Обафеми, 83).

Удаление: Орье (31).



"Вулверхэмптон" – "Уотфорд" - 2:0

Голы: 1:0 – 18 Доэрти, 2:0 – 61, автогол Янмат.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Моутинью, Саисс, Траоре (Рубен Невеш, 87), Дендонкер, Нету (Гиббс-Уайт, 57), Хименес (Кутроне, 80).

"Уотфорд": Фостер, Доусон, Янмат, Кэткарт, Холебас, Клеверли, Капу, Дукуре, Сарр (Грэй, 71), Уэлбек, Деулофеу (Перейра, 46).



"Челси" – "Брайтон" - 2:0

Голы: 1:0 – 50, пенальти Жоржиньо, 2:0 – 76 Виллиан.

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Томори, Маунт, Жоржиньо, Педро (Хадсон-Одои, 63), Баркли (Ковачич, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 84).

"Брайтон": Райан, Берн, Уэбстер, Данк, Монтойя, Биссума (Бонг, 46), Элзейт, Муй (Коннолли, 65), Стивенс, Гросс, Мопе (Мюррей, 79).



"Кристал Пэлас" – "Норвич" - 2:0

Голы: 1:0 – 21, пенальти Миливоевич, 2:0 – 90 Таунсенд.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Келли, ван Анхолт, Куяте (Таунсенд, 70), Шлупп, Миливоевич, Макартур (Маккарти, 79), Заа, Айю (Майер, 90).

"Норвич": Фэрманн (Макговерн, 22), Льюис, Годфри, Ааронс, Амаду, Маклин, Штиперманн (Дрмич, 66), Ляйтнер, Буэндиа, Кэнтуэлл (Робертс, 81), Пукки.

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