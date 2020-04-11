"Челси" разрешил игрокам команды проводить тренировки на домашнем стадионе

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"Челси" разрешил игрокам команды проводить тренировки на домашнем стадионе

Руководство "Челси" приняло решение позволить своим игрокам тренироваться на поле "Стэмфорд Бридж". Об этом сообщает Daily Mail.

Заниматься смогут только те футболисты, кто живет недалеко от арены. Об этом изданию рассказал полузащитник команды Марко ван Гинкел.

"Парни, которые живут неподалеку, могут тренироваться на стадионе. Для меня это идеальный вариант, но надо понимать, что тренируешься ты сам по себе, а это немного скучно. Я также тренировался в парке, но поле там гораздо меньше", - сказал футболист.

Напомним, розыгрыш АПЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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