"Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона

Лондонский "Челси" позволил хавбеку Нголо Канте не тренироваться с командой. Об этом сообщается BBC.

Напомним, 29-летний футболист переживает по поводу своего здоровья на фоне пандемии коронавируса. Француз не уверен, что обстановка в Англии достаточно безопасна, чтобы начать заниматься с командой.

В связи с этим, "Челси" разрешил полузащитнику пока пропустить тренировки, возможно, из-за этого он не сможет участвовать в оставшихся матчах сезона.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом больны 254 тысячи человек. Во всем мире количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 - более 5 миллионов.

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