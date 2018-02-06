"Челси" разваливается на глазах: "Уотфорд" поиздевался над "пенсионерами"

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"Челси" разваливается на глазах: "Уотфорд" поиздевался над "пенсионерами"Программа 26-го тура английской Премьер-Лиги закрывалась традиционным понедельничным поединком, в рамках которого "Челси" навестил "Уотфорд". Меньше недели назад "пенсионеры" потерпели настоящий крах, уступив на своем поле "Борнмуту" со счетом 3:0, поэтому лондонцы просто не имели права дважды подряд ударить лицом в грязь. Тем более, что борьба за место в зоне Лиги Чемпионов с каждым туром набирает все больших оборотов, а цена каждого заработанного очка возрастает в несколько раз.

"Уотфорд" переживает очередное время перемен. На этот раз команда посреди сезона рассталась с главным тренером, которым был португалец Марку Силва, а на замену ему пришел экс-наставник "Рубина" Хави Грасия. Под руководством испанского специалиста "шершни" провели всего два матча, в которых уступили "Саутгемптону" в Кубке Англии и сыграли на выезде вничью со "Стоком". Что касается стартовых составов, то Антонио Конте не решился поставить в основу новичков команды Оливье Жиру и Эмерсона Палмиери, роль ложной "девятки" в очередной раз была отведена Эдену Азару. Также вернулся в стартовый состав Давид Луиз, занявший место центрального защитника, а оказавшегося вне заявки Маркоса Алонсо на левой бровке сменил Давиде Дзаппакоста. Хави Грасия пока только нащупывает оптимальную одиннадцатку, но до конца сделать это у него не получится до тех пор, пока хотя бы наполовину не опустеет лазарет.

Поединок команды начали в среднем темпе. Больше созидательных действий на первых минутах совершали хозяева поля, но какой-то остроты у владений и Куртуа, и Карнезиса не наблюдалось. В целом, ничего интересно на поле не происходило до тех пор, пока на 30-й минуте второй "горчичник" не схлопотал Бакайоко, грубо сфолив на Ришарлисоне и тем самым оставив своих партнеров на оставшийся час игры в меньшинстве. Тренерский штаб "синих" тут же вынужден был пожертвовать Виллианом, чтобы залатать брешь в центре поля Фабрегасом.

"Челси" не удалось достоять до перерыва: Куртуа сбил в собственной штрафной Деулофеу, арбитр без колебаний назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Трой Дини. С началом второй половины встречи немного активнее стали действовать лондонцы, но у них откровенно ничего не получалось впереди. В то время, как "Уотфорд" полностью контролировал игру.

Концовка матча выдалась на славу. На 82-й минуте феноменальный Эден Азар благодаря индивидуальному мастерству восстановил паритет, неотразимо пробив точно в угол из-за пределов штрафной площади. Но радоваться "синим" долго не пришлось, потому как уже спустя две минуты Янмаат снова вывел хозяев вперед. После этого подопечные Конте окончательно посыпались и в оставшееся время пропустили еще два – отличились Деулофеу и Перейра.

Таким образом, "Челси" второй раз кряду крупно проигрывает команде из нижней части турнирной таблице и ставит под сомнение свое дальнейшее сотрудничество с итальянским специалистом.

"Уотфорд" –  "Челси" – 4:1

Голы: Дини, 42 (с пенальти) – 1:0, Азар, 82 – 1:1, Янмаат, 84 – 2:1, Деулофеу, 88 – 3:1, Перейра, 90+1 – 4:1

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Холебас, Янмаат, Капу, Дукуре, Зигелаар, Деулофеу (Каррильо, 89), Ришарлисон (Перейра, 65), Дини (Грэй, 90+3)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Дзаппакоста, Виллиан (Фабрегас, 34), Педро (Жиру, 64), Азар

Удаление: Бакайоко (30)

Богдан Архипенко

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