"Челси", "Реал" и ПСЖ готовы побороться за трансферную цель "Барселоны"

Теги гремиобарселоначелсиреал мадридпсж

"Челси", "Реал" и ПСЖ готовы побороться за трансферную цель "Барселоны"Сразу три европейских топ-клуба готовы составить конкуренцию каталонской "Барселоне" в борьбе за полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, предпринять попытки подписать 21-летнего хавбека "мушкетеров" следующим летом будут готовы лондонский "Челси", мадридский "Реал" и французский ПСЖ.

Сам же игрок рассчитывает на переход именно в стан каталонского гранда.

Напомним, "Барселона" определилась с двумя трансферными целями на следующее лето. | soccernews.ru

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