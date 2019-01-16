"Челси" решил удовлетворить финансовые требования "Зенита" по трансферу Паредеса

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"Челси" решил удовлетворить финансовые требования "Зенита" по трансферу Паредеса

Лондонский "Челси" решил удовлетворить финансовые требования "Зенита" по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "синие" готовы заплатить за 24-летнего аргентинца запрашиваемые 40 миллионов евро, чтобы побыстрее закрыть сделку.

С хавбеком "Челси" намерен заключить контракт до 2023 года с зарплатой 4,7 миллионов евро.

В текущем сезоне Паредес сыграл за "Зенит" 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Челси" договорился с Паредесом об условиях личного контракта. | http://soccernews.ru

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