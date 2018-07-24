"Челси" резко поднял цену на Азара

Теги реал мадридчелсиэден азар

"Челси" резко поднял цену на АзараЛондонский "Челси" резко поднял цену на своего вингера Эдена Азара, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, "аристократы" уже согласовали трансфер 27-летнего бельгийца в мадридский "Реал" за 190 миллионов евро. Однако в последний момент клуб Романа Абрамовича решил отменить устную договоренность со "сливочными", подняв трансферную стоимость игрока до 220-ти миллионов евро.

Напомним, "Челси" оценит предложения по трем своим лидерам. | soccernews.ru

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