"Челси" резко поднял цену на Азара

Лондонский "Челси" резко поднял цену на своего вингера Эдена Азара, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, "аристократы" уже согласовали трансфер 27-летнего бельгийца в мадридский "Реал" за 190 миллионов евро. Однако в последний момент клуб Романа Абрамовича решил отменить устную договоренность со "сливочными", подняв трансферную стоимость игрока до 220-ти миллионов евро.

Напомним, "Челси" оценит предложения по трем своим лидерам. | soccernews.ru