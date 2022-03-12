"Челси" рискует не доиграть сезон

Лондонский "Челси" может не доиграть нынешний сезон из-за санкций, введенных против российского владельца клуба Романа Абрамовича, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, из-за заблокированного расчетного счета клуб рискует не оплатить услуги за охрану и обслужиивание матчей. Руководство "Челси" уже предупредило правительство Великобритании и риске не доиграть сезон. В клубе надеются, что правительство ослабит санкции и поможет в процесс продажи другому владельцу.

Напомним, что ранее были ведены санкции против владельца клуба Романа Абрамовича. Это привело к уходу титульного спонсора "Челси".

Не пропустите: "Челси" готовится к крупным финансовым проблемам. | http://soccernews.ru