"Челси" рискует потерять часть игроков из-за санкций

Теги челсироман абрамович

"Челси" рискует потерять часть игроков из-за санкций

Некоторые футболисты лондонского "Челси" не исключают возможность расторжения контракта с клубом.

По информации The Telegraph, часть игроков "синих" уже ведёт консультации с юристами по этому поводу.

В раздевалке команды есть опасения, что санкции могут повлиять на финансовую стабильность "Челси", что приведёт к задержкам зарплат.

Напомним, что на этой неделе владелец клуба Роман Абрамович попал под британские санкции, вследствие чего его активы были заморожены.

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