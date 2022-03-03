"Челси" с трудом обыграл клуб Чемпионшипа в Кубке Англии

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"Челси" с трудом обыграл клуб Чемпионшипа в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

 В матче 1/8 финала Кубка Англии "Челси" на выезде обыграл клуб Чемпионшипа "Лутон" и пробился в четвертьфинал.

Победу лондонцам принесли голы Сауля Ньигеса, Тимо Вернера и Ромелу Лукаку. В составе хозяев отличились Рис Берк и Харри Корник.

"Лутон" – "Челси" - 2:3 (2:1)
Голы: Берк, 2 - 1:0, Сауль, 27 - 1:1, Корник, 40 - 2:1, Вернер, 68 - 2:2, Лукаку, 78 - 2:3

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Лофтус-Чик, Сарр, Кенеди (Пулишич, 61), Сауль, Жоржиньо (Джеймс, 76), Маунт, Хадсон-Одои (Вейл, 62), Лукаку, Вернер.

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