"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов

Теги челсимальме фф

"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на выезде обыграл "Мальме" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Хаким Зиеш.

"Челси", набрав девять очков, занимает второе место в группе Н. "Мальме" с нулем очков находится на последней, четвертой позиции.

"Мальме" Швеция – "Челси" Англия - 0:1 (0:0)
Гол: Зиеш, 56 - 0:1

"Мальме": Далин, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет (Ларссон, 86), Рикс (Ольссон, 57), Пенья (Левицки, 58), Ракип (Бирманчевич, 86), Инносент, Нанаси (Налич, 74), Чолак.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Зиеш (Баркли, 74), Лофтус-Чик, Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).

Не пропустите: Результаты Юношеской лиги УЕФА 2 ноября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 ноября

Главные новости дня: 2 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов