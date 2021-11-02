"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на выезде обыграл "Мальме" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Хаким Зиеш.
"Челси", набрав девять очков, занимает второе место в группе Н. "Мальме" с нулем очков находится на последней, четвертой позиции.
"Мальме" Швеция – "Челси" Англия - 0:1 (0:0)
Гол: Зиеш, 56 - 0:1
"Мальме": Далин, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет (Ларссон, 86), Рикс (Ольссон, 57), Пенья (Левицки, 58), Ракип (Бирманчевич, 86), Инносент, Нанаси (Налич, 74), Чолак.
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Зиеш (Баркли, 74), Лофтус-Чик, Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).
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