"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на выезде обыграл "Мальме" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Хаким Зиеш.

"Челси", набрав девять очков, занимает второе место в группе Н. "Мальме" с нулем очков находится на последней, четвертой позиции.

"Мальме" Швеция – "Челси" Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Зиеш, 56 - 0:1

"Мальме": Далин, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет (Ларссон, 86), Рикс (Ольссон, 57), Пенья (Левицки, 58), Ракип (Бирманчевич, 86), Инносент, Нанаси (Налич, 74), Чолак.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Зиеш (Баркли, 74), Лофтус-Чик, Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).

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