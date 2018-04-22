"Челси" - "Саутгемптон" - 2:0 (обзор)

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"Челси" - "Саутгемптон" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Кубка Англии между "Челси" и "Саутгемптоном".

Читайте также: "Челси" обыгрывает "Саутгемптон" и выходит в финал Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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