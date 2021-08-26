"Челси" сделает новое предложение по Кунде

Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Французский защитник "Севильи" Жюль Кунде может стать игроком лондонского "Челси".

Как сообщает Никола Скира, "синие" готовы предложить за игрока 55 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне Кунде сыграл в 34 матчах Ла Лиги, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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