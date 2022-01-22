"Челси" сделал "Барселоне" конкретное предложение по Дембеле

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"Челси" сделал "Барселоне" конкретное предложение по Дембеле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Лондонский "Челси" пытается купить нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, "синие" предложили за француза 4 миллиона евро.

Английский клуб не собирается платить больше за 24-летнего футболиста, учитывая, что его буквально выгоняют из "блауграны" да ещё и за пять месяцев до истечения контракта.

Стоит отметить, что Дембеле знаком с главным тренером "Челси" Томасом Тухелем по совместной работе в дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне вингер сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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