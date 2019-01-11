"Челси" сделал официальное предложение по Паредесу

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"Челси" сделал официальное предложение по Паредесу

"Зениту" поступило предложение от "Челси" о трансфере хавбека Леандро Паредеса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "аристократы" оценили 24-летнего аргентинца в 30 миллионов евро.

Самому игроку предложено соглашение до 2023 года, по которому он сможет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне на его счету четыре гола и три ассиста в 22 играх.

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