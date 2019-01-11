"Челси" сделал официальное предложение по Паредесу
"Зениту" поступило предложение от "Челси" о трансфере хавбека Леандро Паредеса.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "аристократы" оценили 24-летнего аргентинца в 30 миллионов евро.
Самому игроку предложено соглашение до 2023 года, по которому он сможет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.
Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне на его счету четыре гола и три ассиста в 22 играх.
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|Вулверхэмптон
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|Вест Хэм Юнайтед
|21
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|Кристал Пэлас
|21
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|21
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