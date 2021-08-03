"Челси" сделал огромное предложение по Лукаку. "Интер" ответил

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"Челси" сделал огромное предложение по Лукаку. "Интер" ответил

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" вновь не сумел договориться по трансферу бельгийского нападающего миланского "Интера" Ромелу Лукаку, несмотря на щедрое предложение, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, английский клуб предлагал за форварда 100 миллионов евро и испанского защитника Маркоса Алонсо, но получил отказ. Впрочем, "Интер" может согласиться на трансфер за 130 миллионов евро. При этом Лукаку не хочет возвращаться в "Челси".

28-летний Лукаку в прошлом сезоне провел за "Интер" 44 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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