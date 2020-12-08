"Челси" сделал пародию на кириллицу в анонсе матча Лиги Чемпионов

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"Челси" сделал пародию на кириллицу в анонсе матча Лиги ЧемпионовЛондонский "Челси" анонсировал заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром". Англичане сообщили о матче пародией на кириллицу. Фото было размещено на официальной страничке клуба в инстаграме.

"Челси" принимает "Краснодар" не "Стэмфорд Бридж" уже сегодня, 8 декабря. Начало матча в 23:00 мск.

Напомним, что лондонцы с 13 очками лидируют в группе Е и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Краснодар" также смог добиться выхода в весеннюю часть еврокубков, но в Лиге Европы.

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