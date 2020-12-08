"Челси" сделал пародию на кириллицу в анонсе матча Лиги Чемпионов
Лондонский "Челси" анонсировал заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром". Англичане сообщили о матче пародией на кириллицу. Фото было размещено на официальной страничке клуба в инстаграме.
"Челси" принимает "Краснодар" не "Стэмфорд Бридж" уже сегодня, 8 декабря. Начало матча в 23:00 мск.
Напомним, что лондонцы с 13 очками лидируют в группе Е и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Краснодар" также смог добиться выхода в весеннюю часть еврокубков, но в Лиге Европы.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
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|Боруссия Дортмунд
|6
|10
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|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
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|М
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|1
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|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
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|6
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|М
|О
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|9
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|АЕК
|6
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|4
|Генк
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|Группа D
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|1
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|Аякс
|6
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|3
|Лион
|6
|8
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|6
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|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
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|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
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|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
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|5
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|Галатасарай
|6
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