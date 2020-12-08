"Челси" сделал пародию на кириллицу в анонсе матча Лиги Чемпионов

Лондонский "Челси" анонсировал заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром". Англичане сообщили о матче пародией на кириллицу. Фото было размещено на официальной страничке клуба в инстаграме.





"Челси" принимает "Краснодар" не "Стэмфорд Бридж" уже сегодня, 8 декабря. Начало матча в 23:00 мск.