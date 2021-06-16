"Челси" сделал первое предложение по трансферу Холанда

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"Челси" сделал первое предложение по трансферу Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" начал переговоры по трансферу норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.

По сведениям источника, английский клуб предложил немцам нападающего Тэмми Абрахама и 70 миллионов евро. "Боруссия" пока никак не отреагировала на данное предложение. 

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить за норвежца не менее 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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