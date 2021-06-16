"Челси" сделал первое предложение по трансферу Холанда
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" начал переговоры по трансферу норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.
По сведениям источника, английский клуб предложил немцам нападающего Тэмми Абрахама и 70 миллионов евро. "Боруссия" пока никак не отреагировала на данное предложение.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить за норвежца не менее 200 миллионов евро.
В минувшем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Челси" вступил в борьбу за Хакими. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Уткин отреагировал на увольнение Олича из ЦСКА
-
Погба высказался о Рюдигере, который укусил его в матче Евро-2020
-
"Бавария" определилась с ценой на Комана
-
Источник: Фонсека возглавит "Тоттенхэм"
-
"Манчестер Сити" может совершить 2-3 крупных трансфера летом: список игроков
-
Александр-Арнольд удивил фанатов сменой имиджа (фото)
-
1
Два украинца претендуют на награду Golden Boy
-
Три раза по 13: мистические цифры ЦСКА при Оличе
-
1
Роналду обрушил стоимость акций Coca-Cola на миллиарды долларов
-
"Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов
-
"Челси" сделал первое предложение по трансферу Холанда
-
Шевченко прокомментировал слухи о конфликте в сборной Украины
-
Испанский клуб нацелился на форварда "Спартака" Понсе
-
Главные новости дня: 15 июня
-
Зарема отреагировала на увольнение Олича из ЦСКА
-
2
"Спартак" потроллил ЦСКА из-за увольнения Олича (видео)
-
Легенда ЦСКА Ярошик высказался об увольнении Олича
-
Умер бывший главный тренер "Крыльев Советов" Александр Аверьянов
-
2
Защитник сборной Германии укусил Погба во время матча Евро-2020 (фото)
-
Феерия Португалии, успех Франции: все результаты Евро-2020 15 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18