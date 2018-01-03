"Челси" сделал первое предложение по Видалю

"Челси" во время зимнего трансферного окна хочет купить полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, сообщает британская пресса.

Лондонский клуб уже сделал первое предложение по 30-летнему чилийцу в размере 37 миллионов евро, однако мюнхенцев такая сумма не устраивает.

"Бавария" рассчитывает выручить от продажи Видаля не менее 60 миллионов евро.

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