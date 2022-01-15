"Челси" сделал предложение "Барселоне" по Френки де Йонгу

Фото твиттер Френки де Йонга

Лондонский "Челси" пытается купить полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает AS со ссылкой на Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" предложили за голландского хавбека 40 миллионов евро.

Скорее всего, каталонский клуб ответит отказом. Вероятно, будущее 24-летнего футболиста решится по окончании сезона.

В нынешней кампании де Йонг забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 24 матчах. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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