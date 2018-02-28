"Челси" сделал предложение Луису Энрике

Теги челсилуис энрикеантонио конте

"Челси" сделал предложение Луису ЭнрикеЛондонский "Челси" уже вовсю работает над заменой для своего главного тренера Антонио Конте, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям The Telegraph, "аристократы" уже сделали первое предложение главному кандидату на замену итальянцу - Луису Энрике. В частности, чемпионы Англии готовы будут платить 47-летнему специалисту 11 миллионов евро в год. Также Энрике будут причитаться солидные бонусы за выигранные трофеи.

Напомним, Луис Энрике будет вынужден пойти на снижение своего оклада в "Челси". | soccernews.ru

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