"Челси" сделал предложение по Головину

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"Челси" сделал предложение по Головину

Лондонский "Челси" пытается купить полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"Синие" уже сделали предложение по 22-летнему хавбеку армейского клуба в размере 23 миллионов евро.

ЦСКА взял время на размышления. На Головина также претендуют "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Монако", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Не пропустите: "Барселона" всерьез рассматривает вариант с приобретением Головина. | http://soccernews.ru

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