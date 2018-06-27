"Челси" сделал предложение по Головину

Лондонский "Челси" пытается купить полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"Синие" уже сделали предложение по 22-летнему хавбеку армейского клуба в размере 23 миллионов евро.

ЦСКА взял время на размышления. На Головина также претендуют "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Монако", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

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