"Челси" сделал предложение по хавбеку "Барселоны"

Лондонский "Челси" сделал предложение по полузащитнику каталонской "Барселоны" Серхи Роберто, информирует sport.es.

По сведениям источника, "аристократы" готовы заплатить за 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" 40 миллионов евро. Ответ от каталонского гранда пока не был получен "синими", однако не трудно предположить, что "Барса" вряд ли будет готова расстаться с игроком, на которого в новом сезоне рассчитывает главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Напомним, "Ювентус" отказался от покупки хавбека "Челси". | soccernews.ru