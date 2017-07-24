"Челси" сделал предложение по хавбеку "Барселоны"

Теги барселоначелсиэрнесто вальвердесерхи роберто

"Челси" сделал предложение по хавбеку "Барселоны"Лондонский "Челси" сделал предложение по полузащитнику каталонской "Барселоны" Серхи Роберто, информирует sport.es.

По сведениям источника, "аристократы" готовы заплатить за 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" 40 миллионов евро. Ответ от каталонского гранда пока не был получен "синими", однако не трудно предположить, что "Барса" вряд ли будет готова расстаться с игроком, на которого в новом сезоне рассчитывает главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Напомним, "Ювентус" отказался от покупки хавбека "Челси". | soccernews.ru

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