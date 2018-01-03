"Челси" сделал предложение по хавбеку "Баварии"

Лондонский "Челси" сделал предложение по полузащитнику мюнхенской "Баварии" Артуро Видалю.

Об этом, как информирует Express, в своем твиттере сообщил колумбийский журналист Пипе Сиерра. В частности, он написал: "Подтверждено, "Челси" сделал официальное предложение "Баварии" по трансферу Артуро Видаля. Переговоры начались с первого предложения в размере 37 миллионов евро, немцы хотят получить за своего игрока 60 миллионов".

Напомним, "Челси" заинтересован в подписании пяти именитых футболистов. | soccernews.ru