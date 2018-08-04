"Челси" сделал предложение по хавбеку "Реала"

Лондонский "Челси" сделал предложение по полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "синие" готовы заплатить за 24-летнего хорвата 60 миллионов евро.

Напомним, что сам Ковачич хочет сменить клубную прописку, однако отдаёт предпочтение итальянской Серии А. | http://soccernews.ru