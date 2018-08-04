"Челси" сделал предложение по хавбеку "Реала"
Лондонский "Челси" сделал предложение по полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает The Sun.
По сведениям издания, "синие" готовы заплатить за 24-летнего хорвата 60 миллионов евро.
Напомним, что сам Ковачич хочет сменить клубную прописку, однако отдаёт предпочтение итальянской Серии А. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|4
|Ливерпуль
|38
|75
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|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
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|8
|Эвертон
|38
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|Лестер Сити
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|Ньюкасл Юнайтед
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