"Челси" сделал предложение по хавбеку "Реала"

Теги челсиреал мадридматео ковачич

"Челси" сделал предложение по хавбеку "Реала"

Лондонский "Челси" сделал предложение по полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "синие" готовы заплатить за 24-летнего хорвата 60 миллионов евро.

Напомним, что сам Ковачич хочет сменить клубную прописку, однако отдаёт предпочтение итальянской Серии А. | http://soccernews.ru

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