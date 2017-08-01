"Челси" сделал предложение по Окслейд-Чемберлену

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"Челси" сделал предложение по Окслейд-Чемберлену

Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен может вскоре сменить клубную прописку.

Как сообщает Daily Express, купить 23-летнего футболиста пытается "Челси", который предложил за вингера "канониров" 28 миллионов евро.

Напомним, что контракт Окслейд-Чемберлена с "Арсеналом" истекает следующим летом и игрок отказывается его продлевать.

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