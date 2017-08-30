"Челси" сделал предложение по защитнику "Баварии"

Лондонский "Челси" сделал предложение по защитнику мюнхенской "Баварии" Рафинье, информирует Bild.

Сумма, предложенная "аристократами" за 31-летнего бразильца, остается неизвестной, однако, согласно сведениям издания, она будет отклонена чемпионом Германии.

В новом сезоне Рафинья сыграл три матча за "Баварию".

Напомним, до закрытия трансферного окна "Челси" намерен приобрести четырех игроков за почти 115 миллионов евро. | soccernews.ru