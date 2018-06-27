"Челси" сделал предложение по защитнику "Ювентуса"

Лондонский "Челси" сделал предложение по защитнику туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани, информирует Evening Standard.

Так, по сведениям издания, за 23-летнего бека "старой синьоры" "аристократы" готовы заплатить 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ругани забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Ювентус".

Напомним, Азар отклонил выгодное предложение "Челси" о продлении действующего контракта. | soccernews.ru