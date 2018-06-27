"Челси" сделал предложение по защитнику "Ювентуса"

Теги даниэле руганичелсиювентус

"Челси" сделал предложение по защитнику "Ювентуса"Лондонский "Челси" сделал предложение по защитнику туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани, информирует Evening Standard.

Так, по сведениям издания, за 23-летнего бека "старой синьоры" "аристократы" готовы заплатить 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ругани забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Ювентус".

Напомним, Азар отклонил выгодное предложение "Челси" о продлении действующего контракта. | soccernews.ru

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