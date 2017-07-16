"Челси" сделал предложение вингеру "Атлетико"

Лондонский "Челси" сделал предложение вингеру мадридского "Атлетико" Яннику Феррейре Карраско, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "аристократы" готовы подписать с 23-летним футболистом контракт сроком на 5 лет, а также платить ему вдвое больше, нежели "матрасники". Футболист, который имеет натянутые отношения с главным тренером своей команды Диего Симеоне, взял время на размышление.

В завершившемся сезоне Карраско забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач в 53 матчах за "Атлетико".

Напомним, Конте отказывается продлевать контракт с "Челси". | soccernews.ru