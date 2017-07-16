"Челси" сделал предложение вингеру "Атлетико"

Теги янник феррейра карраскоатлетико мадридчелсидиего симеоне

"Челси" сделал предложение вингеру "Атлетико"Лондонский "Челси" сделал предложение вингеру мадридского "Атлетико" Яннику Феррейре Карраско, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "аристократы" готовы подписать с 23-летним футболистом контракт сроком на 5 лет, а также платить ему вдвое больше, нежели "матрасники". Футболист, который имеет натянутые отношения с главным тренером своей команды Диего Симеоне, взял время на размышление.

В завершившемся сезоне Карраско забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач в 53 матчах за "Атлетико".

Напомним, Конте отказывается продлевать контракт с "Челси". | soccernews.ru

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