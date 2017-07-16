"Челси" сделал предложение вингеру "Атлетико"
Лондонский "Челси" сделал предложение вингеру мадридского "Атлетико" Яннику Феррейре Карраско, информирует испанская пресса.
Сообщается, что "аристократы" готовы подписать с 23-летним футболистом контракт сроком на 5 лет, а также платить ему вдвое больше, нежели "матрасники". Футболист, который имеет натянутые отношения с главным тренером своей команды Диего Симеоне, взял время на размышление.
В завершившемся сезоне Карраско забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач в 53 матчах за "Атлетико".
Напомним, Конте отказывается продлевать контракт с "Челси". | soccernews.ru
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