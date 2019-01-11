"Челси" сделал солидное предложение по Николо Барелле

"Челси" сделал солидное предложение по полузащитнику "Кальяри" Николо Барелле, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "синие" готовы заплатить за 21-летнего итальянца 55 миллионов евро. Если "островитяне" согласятся на эти условия, то футболисту будет предложен пятилетний контракт с окладом 5 миллионов евро за сезон.

На приобретении Бареллы лично настаивает главный тренер "аристократов" Маурицио Сарри, который даже подключил к переговорному процессу своего ассистента Джанфранко Дзолу.

Напомним, что в случае подписания хавбека "Кальяри", "Челси" отпустит Сеска Фабрегаса в "Монако".

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