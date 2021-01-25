"Челси" сегодня уволит Лэмпарда и назначит Тухеля

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"Челси" сегодня уволит Лэмпарда и назначит Тухеля

Руководство лондонского "Челси" решило сменить главного тренера, утверждает The Telegraph.

По сведениям издания, уже сегодня Фрэнка Лэмпарда отправят в отставку. Официальное объявление об увольнении ожидается в ближайшие часы.

Как сообщают журналисты Фабрицио Романо и Николо Скира, новым наставником "синих", вероятно, станет Томас Тухель.

Лэмпард возглавлял "Челси" с июля 2019 года. В текущем розыгрыше АПЛ команда занимает только девятое место.

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