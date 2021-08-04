"Челси" скорее всего не сможет подписать Кунде
Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен
Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде с большой долей вероятности останется в испанском клубе, так как "Челси" испытывает трудности с этим трансфером, сообщает The Guardian.
По информации источника, "Челси" хотел освободить место в составе за счет продажи защитника Курта Зума.
Но француз отказался перейти в "Вест Хэм". Неопределенность в вопросе будущего этого футболиста замедлила переговоры о переходе Кунде.
Футболист "Севильи" остается главной трансферной целью для главного тренера "синих" Томаса Тухеля. Однако "Челси" не может договориться с "Севильей", которая требует 80 миллионов отступных за игрока.
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|Команда
|М
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|34
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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