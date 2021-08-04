"Челси" скорее всего не сможет подписать Кунде

Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде с большой долей вероятности останется в испанском клубе, так как "Челси" испытывает трудности с этим трансфером, сообщает The Guardian.

По информации источника, "Челси" хотел освободить место в составе за счет продажи защитника Курта Зума.

Но француз отказался перейти в "Вест Хэм". Неопределенность в вопросе будущего этого футболиста замедлила переговоры о переходе Кунде.

Футболист "Севильи" остается главной трансферной целью для главного тренера "синих" Томаса Тухеля. Однако "Челси" не может договориться с "Севильей", которая требует 80 миллионов отступных за игрока.

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