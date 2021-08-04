"Челси" скорее всего не сможет подписать Кунде

Теги севильяжюль кундечелситрансферы

"Челси" скорее всего не сможет подписать КундеФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде с большой долей вероятности останется в испанском клубе, так как "Челси" испытывает трудности с этим трансфером, сообщает The Guardian.

По информации источника, "Челси" хотел освободить место в составе за счет продажи защитника Курта Зума.

Но француз отказался перейти в "Вест Хэм". Неопределенность в вопросе будущего этого футболиста замедлила переговоры о переходе Кунде.

Футболист "Севильи" остается главной трансферной целью для главного тренера "синих" Томаса Тухеля. Однако "Челси" не может договориться с "Севильей", которая требует 80 миллионов отступных за игрока.

Также не пропустите: Бензема вернулся к тренировкам после коронавируса (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ опубликовала расписание на третий тур (фото)

РПЛ опубликовала расписание на третий тур (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов