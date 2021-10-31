"Челси" скоро продлит контракт с Кристенсеном

Фото: инстаграм Кристенсена/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" в скором времени подпишет новый контракт с датским защитником Андреасом Кристенсеном.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры с игроком находятся на финальной стадии.

По информации источника, новое соглашение с футболистом будет действовать до 2026 года.

В нынешнем сезоне Кристенсен сыграл в 11 матчах, в которых забил один гол.

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