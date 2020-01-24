"Челси" сменил титульного спонсора

Пресс-служба "Челси" объявила о заключении контракта между клубом и компанией Three UK (Hutchison 3G UK Limited).

Сообщается, что британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг стал новым титульным спонсором "синих".

Ранее эту нишу занимал японский производитель автомобильных шин Yokohama. Контракт с азиатской компанией истёк в 2020 году.

"Челси" по итогам 24 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 40 очков.

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