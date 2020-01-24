"Челси" сменил титульного спонсора
Пресс-служба "Челси" объявила о заключении контракта между клубом и компанией Three UK (Hutchison 3G UK Limited).
Сообщается, что британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг стал новым титульным спонсором "синих".
Ранее эту нишу занимал японский производитель автомобильных шин Yokohama. Контракт с азиатской компанией истёк в 2020 году.
"Челси" по итогам 24 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 40 очков.
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|Команда
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|24
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|6
|Тоттенхэм
|24
|34
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|Вулверхэмптон
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|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
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|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17