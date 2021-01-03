"Челси" смог победить только 1 из 7 последних матчей

В завершившемся сегодня матче 17 тура АПЛ, "Челси" уступил "Манчестер Сити" (1:3).

Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда опустилась на 8 место в турнирной таблице. Результаты последних матчей заставляют желать лучшего - только одна победа (над "Вест Хэмом") за последние 7 матчей во всех турнирах. Серия вместила 2 ничьи (с "Краснодаром" и "Астон Виллой") и 4 поражения ("Эвертон", "Вулверхэмптон", "Арсенал" и "Манчестер Сити").