"Челси" смог победить только 1 из 7 последних матчей

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"Челси" смог победить только 1 из 7 последних матчейВ завершившемся сегодня матче 17 тура АПЛ, "Челси" уступил "Манчестер Сити" (1:3).

Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда опустилась на 8 место в турнирной таблице. Результаты последних матчей заставляют желать лучшего - только одна победа (над "Вест Хэмом") за последние 7 матчей во всех турнирах. Серия вместила 2 ничьи (с "Краснодаром" и "Астон Виллой")  и 4 поражения ("Эвертон", "Вулверхэмптон", "Арсенал" и "Манчестер Сити").

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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