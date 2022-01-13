"Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги

Фото: твиттер "Челси"

В ответной игре 1/2 финала Кубка английской лиги "Челси" переиграл "Тоттенхэм".

В первом матче "аристократы" также победили со счетом 2:0. В финале турнира "Челси" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - Арсенал".

"Тоттенхэм" - "Челси" 0:1

Гол: Рюдигер, 18 - 0:1

"Тоттенхэм": Голлини, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Сессеньон, 65), Хейбьерг, Уинкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Лукас Моура, Кейн.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Ковачич (Канте, 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Маунт (Зиеш, 66), Лукаку, Вернер (Алонсо, 66), Хадсон-Одои.

Читайте также: Игру между "Арсеналом" и "Ливерпулем" перенесли из-за коронавируса. | http://soccernews.ru